Cronaca Primo Piano Incendio a Rione Mazzini, arrivano i Vigili del Fuoco 25 febbraio 2019

Vigili del Fuoco di Avellino in azione per il forte vento che ha creato non pochi problemi in città e in provincia. Tutte le squadre a disposizione lavorano ininterrottamente per far fronte alle richieste che ancora giungono presso la sala operativa del Comando di via Zigarelli.

Nel pomeriggio, due squadre sono dovute intervenire in via Basile, presso il popoloso quartiere di rione Mazzini, per un incendio che si è sviluppato in un garage di un palazzo del posto. Due le squadre intervenute prontamente, le quali hanno spento e messo in sicurezza la struttura, evitando conseguenze peggiori. Per fortuna non si sono registrate persone coinvolte.