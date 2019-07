Cronaca Incendi, Irpinia al girarrosto: fiamme ancora in atto a Montemiletto e Montemarano 27 luglio 2019

Altra giornata campale in Irpinia dal punto di vista degli incendi. Le fiamme, favorite dal caldo di questi giorni e dal vento, sono divampate dalla tarda mattinata a Roccabascerana, in località Cassano Caudino, e a Calitri, in Valle S. Maria. I suddetti incendi sono stati spenti rispettivamente da Comunità Montana del Partenio e Comunità Montana dell’Alta Irpinia.

Un altro incendio è stato spento a Taurasi, in Contrada Giardino, dove è intervenuta la Comunità Terminio Cervialto con sei uomini e due mezzi.

In atto, invece, i roghi divampati a Montemiletto, in località Passo Serra e Contrada Tufiello, e Montemarano, in Pezza Cancelli. Qui stanno intervenendo Comunità Montana del Partenio, Vigili del Fuoco, Genio Civile e Ccf con diversi uomini e mezzi. Falso allarme infine a Sirignano, in via Biancardi, dove era intervenuta la Sma di Sperone.

Domani è attesa pioggia in Irpinia come in Campania con tanto di allerta meteo “gialla” emanata dalla Protezione Civile regionale.