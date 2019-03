Avellino “Incantautori”, il festival della lettura per i più piccoli fa tappa ad Avellino 7 marzo 2019

Parte domani la prima edizione del festival IncantAutori in Città lanciato dall’associazione culturale Ebbridilibri e inserito nel programma “Pensieri Periferici – Festival del pensiero itinerante/Erranza Migrazioni per l’Anima”, cofinanziato dal POC Campania 2014 – 2020. Dal Carcere Borbonico alla Scuola Media “Leonardo Da Vinci”, passando per il Dulcis in Furno di Corso Vittorio Emanuele, attori, giornalisti, autori ed autrici di libri per bambini e ragazzi si alterneranno lungo una tre giorni fatta di workshop, letture ed incontri immaginati per discutere e riflettere sulla più grande delle sfide che segnano la vita di tutti e dei più piccoli in particolare: diventare grandi!

Diventare degli adulti consapevoli, con solide radici culturali che possono prosperare solo nel fertile terreno della lettura.

Fondamentale nell’organizzazione di questa prima edizione il contributo soci e degli sponsor che hanno creduto e hanno voluto investire su un’impresa che guarda al futuro: il futuro dei nostri figli e, dunque, dell’intera comunità. AG Generali Avellino, Pasta Armando, Dulcis in Furno, Gioielleria Rossano, Canonico & Santoli, Pizzeria Romana, Buffetti – Riccardo Sgrosso, Novofil, Stilcasa, Creazione & Sviluppo d’impresa, Tecnocasa, Zing Security, Soft Tecnology, Mara, Rouge & Gris, Officine, agenzia di viaggi D’Ascoli Tours, InfoCom, Ikebana: senza di loro il festival non avrebbe potuto vedere la luce.

Tutti gli eventi, patrocinati dall’Ufficio Scolastico Provinciale e sostenuti dalla CISL Irpiniasannio, sono gratuiti e alcuni accessibili solo su prenotazione a causa dei posti limitati disponibili. Sarà aperta a tutti, però, la tavola rotonda con David Conati, Antonio Ferrara, Marianna Cappelli, Ornella Della Libera, Gianluca Passarelli – coordinati dalla giornalista e autrice Donatella Trotta – sul tema “L’età inquieta: l’educazione affettiva attraverso la narrativa per ragazzi” e che chiuderà la giornata inaugurale di venerdì 8 marzo, alle ore 18, presso la Sala Ripa del Carcere Borbonico di Avellino.

Il programma completo è disponibile sulla pagina facebook e sul sito dell’associazione.