Avellino In scena giovani musicisti e coristi del “Cimarosa”, prosegue “Classica in jeans” 26 settembre 2019

In scena giovani musicisti e coristi del “Cimarosa”, prosegue “Classica in jeans”. Dopo il concerto della scorsa settimana con la «La musica da camera – Gli Strumenti ad Archi e il Pianoforte» sulle musiche di Mozart, Beethoven, Schumann e Brahms, domani l’Auditorium «Vitale» di piazza Castello del Conservatorio presieduto da Luca Cipriano e diretto da Carmelo Columbro, aprirà nuovamente le porte al pubblico per un altro appuntamento con la musica classica per l’ultimo appuntamento del mese di settembre.

In scena «I compositori del passato – Dalla Sonata Classica alle Ballate e Rapsodie per Pianoforte». Sulle musiche di Mozart, Chopin (Le Quattro Ballate) e Brahms, si esibiranno i solisti Valeria Lonardo, Antonio Coiana, Jole Barbarini e Antonio Biancaniello. L’appuntamento è nell’Auditorium di piazza Castello, capace di offrire 400 posti a sedere, che anche questa volta sarà il teatro del terzo atto di «Classica in Jeans», la rassegna concertistica organizzata dal «Cimarosa» che si concluderà il prossimo 23 di ottobre con «Il Mandolino – Uno strumento non soltanto napoletano».

Intanto nei prossimi giorni il Presidente Luca Cipriano e il Direttore Carmelo Columbro presenteranno alla stampa e al pubblico i concerti del mese di ottobre. Un cartellone, quello organizzato dal Conservatorio «Cimarosa» di Avellino, che si preannuncia ricco di appuntamenti.