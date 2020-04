Avellino In Evidenza Primo Piano In ricordo di Diego la sorella avvia raccolta fondi per il “Pascale” di Napoli 3 aprile 2020

In ricordo di Diego la sorella avvia raccolta fondi per il “Pascale” di Napoli. Sui social già si è messa in moto la catena di solidarietà per partecipare all’iniziativa di Sara Vivenzio, sorella di Diego, giovane trentenne di Avellino che è deceduto giorni fa a causa di alcuni problemi di salute. Una perdita per tutti i suoi cari e i per i tanti amici che hanno affollato le bacheche sui social con messaggi di cordoglio. Un ragazzo stimato da tutti, grande tifoso dell’Avellino calcio.

La raccolta fondi servirà a finanziare la ricerca contro il cancro, a favore dell’ Istituto Pascale di Napoli, luogo che ha accolto Diego Vivenzio con umanità e professionalità senza pari. “Chiunque volesse partecipare, per ricordare il nostro amato Diego e per dare una mano alla ricerca, pu. contattare sara.vivenzio@hotmail.it Vorremmo che la sua grande generosità continuasse a vivere attraverso di noi: rendiamolo orgoglioso!”.