In giro con un coltello in tasca, denunciato 40enne di Baiano. Ad agire, i carabinieri della Stazione di Avella.

Nell’ambito di un servizio di perlustrazione del territorio, la pattuglia ha proceduto al controllo del soggetto, già noto alle Forze dell’Ordine.

L’anomalo atteggiamento manifestato dallo stesso ha indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo. All’esito della perquisizione, nella tasca dei pantaloni da lui indossati gli operanti hanno rinvenuto un coltello a serramanico della lunghezza di circa 20 centimetri.

Alla luce delle evidenze emerse, per il 40enne -che, opportunamente interpellato, non era in grado di fornire una valida giustificazione in merito al porto del coltello- è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di cui all’articolo 4 della Legge 18 aprile 1975, n. 110.

Il coltello è stato sottoposto a sequestro.