Altre news dall'Italia e dal Mondo In classe con i robot: in Giappone e Corea del Sud diventa realtà 15 giugno 2019

Robot in classe a sostegno degli insegnanti: questo scenario sarà presto realtà. Già oggi nelle scuole è disponibile materiale didattico digitale.

I bambini ricoverati in ospedale per periodi prolungati, attraverso robot di telepresenza collegati a una tablet, possono continuare a partecipare alle lezioni: in questo modo, il bambino sente e vede tutto e rimane parte del gruppo sociale.

In Corea del Sud vi sono robot che insegnano l’inglese, mentre in Giappone il primo umanoide multilingue è salito in cattedra già nel 2009.

Tuttavia, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è difficile dire in che modo l’informatizzazione modificherà il mestiere di insegnante. Secondo alcuni esperti, i maestri di scuola primaria saranno i meno toccati da queste trasformazioni.