Attualità In Campania oltre 100mila casi di anoressia e bulimia: un convegno a Prata per sensibilizzare 27 febbraio 2020

Domenica 1 marzo, dalle ore 11.30 alle 13.30, si terrà presso la Cooperativa Sociale Effatà Apriti (in via Annunziata – Prata di Principato Ultra -), il II Incontro Regionale di Sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare. La Campania con oltre 100.000 casi di anoressia e bulimia, a cui vanno aggiunti circa un terzo dei minori residenti in regione affetti da obesità, è tra le meno virtuose in Italia nella prevenzione e nella cura dei Disturbi del comportamento Alimentare. All’incontro saranno presenti le Associazioni, le Istituzioni e i professionisti che si occupano del tema dei Disturbi del Comportamento Alimentare, allo scopo di implementare, rendere effettiva e migliorare la rete regionale di cura e di sostegno.

È stata richiesta la partecipazione all’incontro ai responsabili dei centri pubblici della rete assistenziale della regione Campania per i DCA, tra cui il Centro di Riferimento Regionale dell’Università Vanvitelli, l’ASL di Avellino, di Napoli (ASL NA1, ASL NA2 Nord e ASL NA3 Sud) ASL Benevento e ASL di Salerno con i referenti della struttura residenziale di nuova attivazione.

«Noi del terzo settore ci troviamo a vivere la situazione drammatica che vivono questi utenti con le loro famiglie e i vuoti o il malfunzionamento dei livelli di assistenza che la sanità pubblica deve ottemperare. Occorre che, per poter sostenere in modo biopsicosociale queste persone si crei una sana, forte e professionale rete di sinergia, con il dialogo, la complementarietà e la responsabilità di tutti» dichiara Padre Livio Graziano, fondatore della Cooperativa Sociale Onlus Effatà Apriti, che ospita l’evento, da anni attivo nel campo della prevenzione e del trattamento dei DCA.

«Ci auguriamo che all’incontro del 1 marzo vengano tutti gli invitati, pubblici e privati, al fine di realizzare una vera piattaforma di intervento e sostegno». «Questo incontro tra professionisti, associazioni e istituzioni è fondamentale per favorire la reciproca informazione tra chi si occupa di queste malattie e le famiglie. I professionisti e i cittadini chiedono alle istituzioni locali la massima trasparenza, competenze ed esperienze certe degli operatori e un sistema di comunicazione pubblica efficace e tempestivo» così dichiara Alessandro Raggi, psicologo psicoterapeuta referente SIRIDAP in Campania (Società Italiana di Riabilitazione Interdisciplinare Disturbi Alimentari e del Peso) e responsabile scientifico di PsicoTerapicaMente.

Giuseppe Rauso Presidente di Consult@Noi, Associazione Nazionale di familiari e pazienti, e fondatore dell’Associazione EMMEPI 4EVER in ricordo della figlia Maria Paola, morta a causa della battaglia contro i Disturbi del Comportamento Alimentare dichiara: «Diverse realtà campane che si occupano di DCA si incontrano per dare dignità a tutti quelli che combattono contro i DCA e per non dimenticare molti giovani che hanno perso la battaglia contro questo mostro invisibile che continua a mietere vittime».