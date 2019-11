In bici fino ad Ospedaletto: “Av bike woman” porta calore alle donne di “Antonella Russo”

Alfredo Picariello – In bici, tra le curve, nonostante il freddo e la pioggia. “Armate” di affetto e di solidarietà, “armate” da un profondo senso di stima e di rispetto. Da Avellino fin su ad Ospedaletto d’Alpinolo, “Av bike woman” si mette in moto per le altre donne nel modo in cui si esprime di solito, sulle due ruote due. Un gruppo di donne che faranno celebrare la Giornata internazionale contro la violenza alle donne ospiti di Casa rifugio “Antonella Russo”: per queste ultime, molto probabilmente, il 25 novembre sarebbe stata una giornata come le altre. Emilia e le altre condivideranno con loro parte della giornata. Con loro e con i loro bambini. Scambi di idee e di opinioni ma anche regali. Dal gioco per bambini all’abbigliamento per le mamme e per i piccoli, fino ai dolci natalizi offerti dalla pasticceria “Peccati di gola” di Arcella.