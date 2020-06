Cronaca In auto con il coltello, scappa via alla vista dei carabinieri: denunciato 30enne di Solofra 4 giugno 2020

A Montoro, i carabinieri della locale stazione hanno deferito un 30enne di Solofra, ritenuto responsabile di porto abusivo di arma bianca. Il 30enne, alla guida dell’auto, non si è fermato all’alt dei militari. E’ stato ritrovato, grazie alla collaborazione dei carabinieri di Solofra, nei pressi della sua abitazione.

Il giovane, all’esito di perquisizione, veniva sorpreso in possesso di un coltello occultato sotto al sedile di guida, di cui non era in grado di giustificarne il porto.

Alla luce delle evidenze emerse, per il trentenne è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino nonché la contravvenzione ai sensi dell’articolo 192/6-1 del Codice della Strada per non essersi fermato all’“Alt” impostogli. Il coltello è stato sottoposto a sequestro.