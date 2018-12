Politica “Imprese, fisco e territori”, tour M5S in Irpinia 12 dicembre 2018

Una tre giorni all’insegna dell’approfondimento del decreto fiscale e delle nuove opportunità offerte ad imprese e cittadini, quella organizzata dalla deputata del Movimento 5 Stelle Maria Pallini, che si terrà da venerdì 14 dicembre a domenica 16 in Irpinia.

Otto Comuni della provincia di Avellino ospiteranno una delegazione di parlamentari, composta da Pasquale Maglione (Commissione Agricoltura), Giovanni Currò e Raffaele Trano (Commissione Finanze) interessati a conoscere il comparto produttivo del serinese-solofrano, fare il punto sulle vertenze lavorative locali, informare i cittadini sui contenuti del Decreto Fiscale e valorizzare le eccellenze del territorio.

A fare gli onori di casa la parlamentare pentastellata, il cui intervento chiuderà il convegno intitolato “Il decreto fiscale: nuove opportunità per imprese e cittadini” che si terrà sabato 15 dicembre, alle ore 18, presso la Chiesa del Carmine in via Triggio ad Avellino e sarà moderato dalla giornalista Carmen Bochicchio.

“Il tema centrale – dichiara la capogruppo M5S in Commissione Lavoro – riguarda le ricadute delle misure contenute nel decreto fiscale sulle imprese e sui territori. Il nostro viaggio tematico inizierà venerdì mattina dal polo conciario di Solofra, duramente colpito dalla concorrenza del mercato cinese, per poi continuare nel serinese, dove visiteremo alcune aziende del settore delle castagne che ha ottenuto il marchio IGP grazie alle caratteristiche qualitative di pregio che ne fanno un’eccellenza mondiale. Chiuderemo la giornata con un incontro con i cittadini attivi di Montoro, chiamati al voto la prossima primavera”.

“Nella mattina di sabato 15 – continua la portavoce avellinese – presso il Circolo della Stampa daremo vita ad una tavola rotonda assieme ai lavoratori dell’ex Isochimica, di FCA e IIA al fine di condividere gli ultimi aggiornamenti delle vertenze e le possibili soluzioni delle questioni ancora aperte”.

Domenica mattina, invece, spazio al confronto diretto con i cittadini di Mercogliano: insieme al gruppo locale, lungo viale San Modestino n. 40, sarà allestito un infogazebo per diffondere i contenuti del decreto fiscale. Durante il week-end non mancheranno visite ad alcune eccellenze dell’Irpinia come il borgo di Summonte, riconosciuto tra i più belli d’Italia, e le cantine Caggiano di Taurasi.

“Sono molto contenta di questo tour alla cui organizzazione hanno partecipato attivamente i gruppi locali, oltre ai miei collaboratori, perché consentirà ai miei colleghi di visitare il nostro bellissimo territorio che ha punti di forza notevoli che andrebbero soltanto valorizzati. Inoltre sarà un’occasione importante per informare i cittadini e le imprese di quanto il Governo e la maggioranza che lo sostiene, a partire dal Movimento 5 Stelle, stanno facendo per migliorare la qualità della vita degli italiani e delle imprese, vera spina dorsale del sistema economico-produttivo del Paese”.