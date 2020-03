Imprenditori in campo. Confindustria regala 300 tute di protezione all’Asl di Avellino

Confindustria Avellino scende in campo al fianco del personale medico, paramedico e infermieristico. L’associazione di Via Palatucci ha infatti donato 300 tute di protezione all’Asl. Il materiale è già stato recapitato in via degli Imbimbo, dove si trova la sede dell’Azienda Sanitaria Locale.

L’iniziativa, promossa dal presidente di Assindustria Irpinia Giuseppe Bruno, ha visto il coinvolgimento di numerosi imprenditori e dipendenti che insieme hanno partecipato ad una raccolta fondi. Forte è in queste ore la mobilitazione del mondo del lavoro e produttivo per dare una mano a chi in prima linea lotta contro i drammatici effetti causati dalla diffusione del Coronavirus. Le 300 tute (Safeman Tipo C-6) sono destinate al personale medico, infermieristico e sanitario dell’Azienda Sanitaria Locale.