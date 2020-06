Attualità L’importanza di un packaging sostenibile: come rispettare l’ambiente 27 giugno 2020

In un momento in cui l’intero pianeta sta mostrando tutte le conseguenze di secoli di

sfruttamento delle risorse naturali, di scarsa attenzione per l’ambiente e di inquinamento

ambientale, l’attenzione verso il rispetto e la tutela della natura aumenta sempre di più tra i

consumatori e le imprese.

La sostenibilità è un fattore che fa la differenza in qualsiasi settore economico: al giorno

d’oggi i consumatori prediligono prodotti ecologici e packaging ecosostenibili. Le aziende

hanno l’obbligo di andare incontro agli interessi dei consumatori e, a loro volta, si impegnano

sempre di più per integrare la sostenibilità ambientale nei processi di produzione e si

attivano per essere responsabili nei confronti della società e del territorio.

La gestione aziendale eco-friendly inizia prestando molta attenzione al settore logistico,

quindi utilizzando un packaging sostenibile volto a contenere e proteggere i prodotti, ma

anche a ridurre l’impatto ambientale.

I vantaggi di un packaging sostenibile

Il rispetto della natura parte proprio dal packaging, basta pensare come ogni mese le

imprese producono tonnellate di merce di scarto impossibile da riciclare. In questo senso, il

packaging sostenibile e gli imballaggi ecologici permettono di ridurre notevolmente gli

scarti e di utilizzare materiali riciclabili facilmente.

Per definizione, infatti, l’imballaggio ecologico si riferisce a qualsiasi tipologia di imballaggio

facile da riciclare e sicuro sia per le persone che per l’ambiente. È realizzato con materiali e

macchinari con un impatto minimo sul consumo di energia, di risorse e in termini di

inquinamento.

Le soluzioni di imballaggio ecosostenibile mirano a ridurre la quantità di imballaggio del

prodotto, a promuovere l’utilizzo di materiali rinnovabili o riutilizzabili, a ridurre i costi

d’imballaggio e a fornire opzioni di riciclaggio. La pagina https://it.pg.com/sviluppo-

sostenibile/packaging-ecosostenibile/ fornisce maggiori informazioni su questo tema.

L’evoluzione del packaging ecosostenibile

Le materie plastiche possono essere sostituite facilmente da carta, cartone o da materiali

bioplastici. In molti paesi europei, come la Germania, nei supermercati aumenta sempre più la

vendita di prodotti sfusi e privi di confezione.

Come soluzione alternativa agli imballaggi a base di carburanti fossili, da utilizzare in un

prossimo futuro, è oggetto di studio il PBS (Polimero semicristallino). Realizzato attraverso la

fermentazione batterica e dotato di caratteristiche che lo rendono un materiale molto resistente.

Lo studio, la ricerca e l’utilizzo di imballaggi ecosostenibili sono sempre più importanti in

diversi settori industriali e le imprese si impegnano attivamente a trovare valide alternative e

sostituti dei materiali tradizionali d’imballaggio. L’utilizzo di materiali eco-compatibili

aiutano le aziende a raggiungere velocemente l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e

quello di migliorare la responsabilità sociale d’impresa (CSR).

Dal punto di vista del marketing, ogni materiale di imballaggio offre diversi vantaggi relativi

all’acquisto: le forme, i colori e le dimensioni degli imballaggi svolgono una funzione

comunicativa e attraggono in maniera differente il consumatore. Un imballaggio realizzato con

cartone ondulato attira maggiormente un consumatore rispetto ad un classico imballaggio

rettangolare.

I migliori materiali di imballaggio da utilizzare

Le soluzioni di imballaggio alternative a quelle tradizionali sono molte e si differenziano

principalmente tra materiali riciclabili e materiali biodegradabili. Ecco alcuni esempi:

● Carta: è riutilizzabile, riciclabile, biodegradabile e può essere utilizzata per qualsiasi

scopo. Negli ultimi anni è diventata la soluzione più conveniente ed efficiente perché

molte imprese realizzano imballaggi con carta riciclata.

● Cartone: il cartone non laminato ha il vantaggio di decomporsi più facilmente rispetto

ad altri materiali ed è robusto.

● Amido di mais: sono ottimi imballaggi da utilizzare per gli oggetti fragili, possono essere

adoperati al posto della plastica e sono completamente biodegradabili.

● Carta bagasse: un tipo di carta composta da estratto di canna da zucchero, è utilizzata

principalmente per sostituire gli imballaggi alimentari.