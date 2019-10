Cronaca Illecita gestione di rifiuti a Lacedonia: in tre nei guai 22 ottobre 2019

I Carabinieri della Stazione Forestale di Lacedonia hanno denunciato tre persone ritenute responsabili, a vario titolo, dell’illecita gestione di rifiuti.

L’attività, condotta unitamente ai Carabinieri della Stazione Forestale di Sant’Angelo dei Lombardi, ha permesso di far emergere indizi di colpevolezza a carico dei predetti per l’illecito smaltimento di fanghi di cemento (scaricati con una betoniera direttamente al suolo) all’interno di un cantiere edile in agro del Comune di Bisaccia.

Alla luce delle risultanze emerse, i tre sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per concorso nei reati di “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” e “Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti”.