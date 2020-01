Attualità Avellino Provincia Il vice coordinatore Campania ringrazia le associazioni solidali alla famiglia di Quadrelle 26 gennaio 2020

Il vice Coordinatore Campania ringrazia le associazioni in rete col Coordinamento Campania Movimento Italiano disabili per aver unitamente espresso la loro solidarietà alla famiglia di Quadrelle che attraverso una redazione ha espresso una chiara violazione dei diritti in termini di sanità , questione di cui non c’è da meravigliarsi soprattutto in una terra come la Campania dove spesso la sanità non è sempre vicina a persone affette da una disabilità , e la gente si vede costretta a scappare via per andare in terre lontane a vedersi riconosciuti i propri diritti.

Le Associazioni in rete al Mid Movimento Italiano disabili hanno espresso sentitamente la volontà unitamente di porgere la loro solidarietà e il loro supporto morale a questa famiglia.

Il Vice Coordinatore Campania Giovanni Esposito augura loro tanto amore , solidarietà e affetto ma soprattutto che possano presto avere una vita migliore.