Attualità Il tour delle Cinquantine fa tappa ad Avellino 30 maggio 2019

Fa tappa ad Avellino il tour di presentazione del libro “Le Cinquantine, storie di gusto in 50parole”, del giornalista-scrittore Pasquale Iorio. L’appuntamento, promosso dalla Pro Loco di Avellino, si terrà venerdì 31 maggio alle 18.00 nel Cinquecentesco “Casino del Principe” in Corso Umberto I, n° 215. Si tratta di un testo molto singolare fatto di storie in miniatura costruite usando cinquanta parole esatte in cui il protagonista è il cibo.

Il libro, autoprodotto, ha la prefazione di Bruno Gambacorta, inviato speciale del Tg2 e ideatore di Tg2 Eat Parade, la rubrica dedicata all’enogastronomia del tg di Rai Due. L’evento culturale si aprirà con i saluti del presidente della Pro Loco Avellino, Mauro Napolitano e seguirà l’introduzione di Carmen De Vito. Dialogherà con l’autore la giornalista Selene Fioretti e nel corso della serata Paolo Pagnotta interpreterà alcune 50ine accompagnate da un sottofondo

musicale.

Questo evento rientra nel ciclo delle manifestazioni conclusive del Maggio dei Libri, la campagna nazionale che mira a portare i libri nella quotidianità e il più possibile fuori dai loro contesti tradizionali per intercettare chi solitamente non legge e incuriosirlo nel modo giusto. «Avellino è una città straordinaria e sarà una bella occasione per parlare di scritture brevi e buona cucina – ha sottolineato il giornalista- scrittore Pasquale Iorio – questo libro mira a far scoprire le grandi potenzialità narrative di micronarrazioni costruire con 50 parole esatte.

Insomma, un’esperienza narrativa a parole contate da gustare fino all’ultima sillaba». Se la lettura è un piacere, la buona cucina lo è ancora di più. E quando le due cose si amalgamano, la combinazione diventa straordinariamente deliziosa.