Attualità Il successo del blackjack tra le attrattive del gioco online nel 2020 10 febbraio 2020

Il gioco del blackjack è stato sviluppato su alcune semplici regole, che ne costituiscono tuttavia l’ossatura su cui si basano tutte le sue possibili variazioni, che ammontano a più di cento, anche se le più conosciute e praticate non superano la dozzina. Le regole fondamentali ci dicono che bisogna battere il mazziere, in un classico gioco di tipo player versus player, che di fatto rende il blackjack online uno dei giochi più richiesti del momento, in quanto simile al baccarat, ma diverso rispetto al poker, a cui viene erroneamente e per convenzione associato, in quanto gioco di carte francesi, noto e conosciuto negli ambienti di casinò live e digitale. Il successo odierno del blackjack è legato alla sua predisposizione per essere praticato e sviluppato in qualsiasi contesto e situazione, visto che si tratta di un’attrattiva molto più rapida e ottimale, per essere praticata in versione digitale, attraverso un dispositivo mobile come uno smartphone o un iPad.

I motivi del successo del gioco del blackjack oggi

Il segreto del successo del blackjack attraverso i casinò digitali di ultima generazione, è dato quindi dalla possibilità di essere praticato, con la stessa modalità di un gioco come la roulette o il videopoker, con regole e strutture maggiormente codificate che lo rendono stimolante da praticare, in quanto ci sono dietro strategie di tipo statistico e di matematica applicata, che solo il poker classico e la variante spettacolare del Texas Hold’Em, hanno in comune e come metro di paragone. I giocatori che di solito praticano il blackjack, per una questione di skills, non fanno altri giochi, per avere una visione maggiore di come praticare questo tipo di gioco di casinò. Oggi il successo del blackjack sta superando ogni altro gioco classico da casinò online, in un momento in cui il mercato denota una flessione evidente per le poker room, sia in versione poker cash, sia in versione poker da torneo. Cresce invece il numero di giocatori e di case da gioco che si specializzano e si concentrano sul gioco del blackjack.

Come battere il banco per vincere al gioco del blackjack

Il fascino discreto del blackjack è tutto racchiuso nelle sue semplici e lineari regole, che portano il giocatore a correre dei rischi al fine di primeggiare e di battere il banco. Bisogna partire dall’idea che il banco parte con un certo vantaggio rispetto al gambler, in quanto il mazziere ha la possibilità di giocare sempre per ultimo, in un gioco dove è possibile sballare, visto che il limite massimo del punteggio è appunto quello del 21, raggiungibile con due o più carte. Sulle origini del blackjack, per come lo conosciamo oggi, ci sono diverse teoria, ma si tratta sicuramente di un gioco europeo, che inizia ad avere diffusione e popolarità a cominciare dalla seconda metà dell’Ottocento, per poi sbarcare in America, dove diventerà assieme al poker, una delle attrattive di maggior fortune, per le case da gioco dell’epoca.

Il gioco del blackjack nel corso del tempo

Arriva con un certo successo e popolarità anche al secolo scorso, visto che nella seconda parte del Novecento, il blackjack è stato celebrato anche dalla cultura popolare, attraverso opere letterarie e in misura maggiore anche attraverso il cinema e la musica. Film e canzoni sembrano aver attinto alla cultura del gioco in forma sempre maggiore, durante gli ultimi 15-20 anni, per via del fatto che il gioco è diventato una costante, per lo svago e l’intrattenimento di molte persone, con la passione per le carte e tutto quello che comporta.

Il successo del 21 nell’era del poker digitale

Il successo del blackjack, possiamo dire che è stato costante, duraturo e caratterizzato da un cambio di guardia, per quanto riguarda il discorso relativo al gioco online, visto che per molto tempo si è parlato esclusivamente di poker, in tutte le sue variazioni possibili, fino ad arrivare a una fase di stanca fisiologica, dopo che la Pokermania e in particolare la passione per il Texas Hold’Em, aveva conquistato l’Europa e l’Italia in primis, durante gli ultimi 10-15 anni. C’è stata un’esplosione di programmi televisivi, documentari, video tutorial e format di ogni tipo, legati al gioco del poker. Anche la cultura popolare ha attinto da questo gioco, con risultati spesso sorprendenti e molto validi in termini di visibilità mediatica.