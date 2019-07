Il sindaco Festa sulla sirena: paga i 20mila euro e prova a salvare la Scandone

Sembrava esser calato definitivamente il sipario sui 71 anni di storia della Scandone e, invece, proprio sul fil di sirena, per usare una metafora cestistica, di questo drammatico 9 luglio per i tifosi della Beneamata, il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ex giocatore proprio dei lupi della palla a spicchi, ha effettuato per conto della società il bonifico bancario da 20mila euro necessari a soddisfare la prima tranche per far partecipare i biancoverdi alla Serie B.

Si accende dunque un barlume di speranza per la Scandone, ma si dovrà comunque attendere la decisione della Lega Nazionale Pallacanestro e del Consiglio Federale in merito alla domanda d’iscrizione presentata in questa convulsa giornata.