“Il sindaco chieda scusa e faccia scelte conseguenti”. Caso movida, parla Santaniello

“I sindaci sono il primo esempio di una comunità. Personalmente prendo le distanze dagli atteggiamenti inopportuni, pericolosi che si vedono nelle immagini del video riportato in basso (si riferisce alla presenza del sindaco di Avellino ieris era in via De Concilii, ndr). Come membro della direzione nazionale del Pd, mi dissocio da questi atteggiamenti che rasentano la follia in un momento come questo”.

A scriverlo su facebook è Roberta Santaniello del Pd e membro dell’Unità di crisi della Regione Campania

“Il sindaco di Avellino – al centro del video dove la strada è diventata una curva di tifosi, senza vergogna – si è reso protagonista indiscriminato di un assembramento pericoloso e delirante che in un momento come questo può solo ingenerare problemi ad una intera comunità. I giovani devono avere messaggi di rigore e di rispetto, come possono mai averlo se sono questi gli esempi? Il sindaco chieda scusa alla sua comunità. Faccia scelte conseguenti”.