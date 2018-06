VIDEO/ Il sindaco 5 Stelle di Livorno in città: “De Mita? Ci sono tanti cantieri, faccia l’umarell”

Renato Spiniello – “De Mita? Sentivo parlare di lui quando ero ragazzino e mia nonna mi preparava pane e pomodoro. Credo che abbia fatto il suo tempo, gli anziani si dedichino ai tanti cantieri pubblici che ci sono e lascino spazio ai giovani”. Visita in città per il sindaco 5 Stelle di Livorno, Filippo Nogarin, in attesa dei big nazionali Roberto Fico e Luigi Di Maio previsti per quest’ultima settimana di campagna elettorale.

Nogarin, che già era stato in Irpinia come volontario della Protezione Civile nel post terremoto dell’80, al Circolo della Stampa di Avellino ha voluto far sentire il proprio sostegno al candidato pentastellato Vincenzo Ciampi, parlando anche di reddito di cittadinanza locale.

“Noi a Livorno siamo stati i primi a introdurlo – spiega alla stampa – non è un provvedimento tipico degli Enti locali, ma è interessante che se ne parli e che lo si sperimenti. Da sempre gli altri parlano, noi del Movimento 5 Stelle invece facciamo e proviamo anche a migliorarci. Il reddito di cittadinanza locale nella mia città non ha tagliato nessuna risorsa e nessun servizio, ma ha solo integrato”.