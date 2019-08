Attualità Il Serino Summer Festival apre con gli IrpiniAwards: tra i premiati Pierri, De Napoli e Tommasone 9 agosto 2019

Da lunedì 12 a venerdì 16 Agosto, a Sala di Serino, nella centralissima piazza mercato, avrà luogo il “Serino Summer Festival”.

La manifestazione è promossa dall’Associazione E20, patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Serino attraverso l’Assessorato al Turismo e alle Politiche Giovanili e conta su diverse collaborazioni come quella con l’Associazione “IDEA Irpinia – #ideairpinia” e il Forum dei Giovani di Serino.

La kermesse aprirà il 12 Agosto con la prima edizione degli “IrpiniAwards – Il premio delle eccellenze” che metterà al centro della kermesse i talenti, del passato e del presente, che si sono distinti nei più svariati ambiti, portando alto il nome dell’Irpinia in Italia e nel mondo.

Ad essere premiati saranno Felice Caputo, gestore e direttore artistico del noto locale underground avellinese “TILT – tattoo bar events” e protagonista di diversi eventi di successo, in Irpinia, come “Elementi”, “Irpinia Mood Food Festival” e “Bella Storia”; Simone Luce, reduce da una pedalata in bicicletta di 2.200 kim contro il razzismo, all’insegna della solidarietà e dell’eguaglianza, che l’ha visto partire dalla sua Santa Lucia di Serino, per arrivare fino in Albania; il pugile Carmine Tommasone, campione italiano ed europeo nella categoria dei pesi piuma professionisti; il calciatore Fernando de Napoli detto “Rambo”, per la sua capigliatura e la sua grinta in campo, giocatore della nazionale, con trascorsi nell’Avellino e nel Napoli di Diego Armando Maradona, dove vinse importanti titoli a livello nazionale ed internazionale ed infine la cantante Carmen Pierri, vincitrice del talent show andato in onda su rai 2: “The Voice”.

Sul palco con le eccellenze irpine, che si sono distinte rispettivamente nei propri campi di competenza, Marcello Rodia Presidente dell’Associazione “E20”, Marcello Rocco Coordinatore dell’Associazione “IDEA irpinia” ed il parroco di Santa Lucia di Serino Don Luca Monti che parlerà della campagna di raccolta fondi per il progetto “Casa Moscati”.

A presentare la serata l’eclettico show man Enzo Costanza.

A seguire, direttamente da “Made in Sud”, “I Respinti” con l’esilarante Gianni Lattore.