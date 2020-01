Il Senatore Nannicini ospite di Ora: “De Luca grande amministratore. Pd? Non litigare meno, ma meglio”

Renato Spiniello – “Il Governatore Vincenzo De Luca è un grande amministratore, chiaro però che in ottica Regionali serve partire dal progetto che le forze del Centrosinistra locale devono offrire ai cittadini campani, solo dopo potremmo parlare di nomi”.

Il Senatore del Partito Democratico Tommaso Nannicini, ordinario di Economia Politica alla Bocconi e già Sottosegretario di Stato, fa tappa in Irpinia, presso il Palazzo Abbaziale di Loreto di Mercogliano, ospite di Livio Petitto e dell’associazione politico-culturale Ora Avellino. Una tavola rotonda dal titolo “Connettiamo l’Irpinia” per parlare di “Innovazione e politiche per il benessere economico e sociale delle future generazioni e comunità locali” al fine di affrontare le tematiche legate al welfare e alla crescita in senso sostenibile dell’Irpinia, anche per evitare la fuga dei giovani dal territorio.

Insieme al Senatore toscano e all’ex Presidente del Consiglio Comunale di Avellino, hanno preso parte all’incontro il Sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio, la sociologa Mimma Chiuso, l’ex Vicesindaco di Avellino Stefano La Verde e Giuseppe De Mita, deputato della XVII legislatura. Tra il pubblico diversi amministratori locali, tra cui la Vicesindaca di Avellino Laura Nargi.

Ovviamente il tema più caldo riguarda le competizioni Regionali, a partire da quelle in programma il prossimo 26 gennaio in Emilia-Romagna e in Calabria. “Sono elezioni che hanno un impatto importante sulla politica italiana – precisa Nannicini – tuttavia non c’è un legame diretto tra il loro esito e la durata del Governo”. Sulle Regionali campane, invece, il Senatore lancia un appello di responsabilità ai rappresentanti locali del Movimento 5 Stelle: “Col nuovo esecutivo si è aperta una fase nuova e occorrono dunque risposte nuove, senza guardare al passato ma a quello che serve alla Campania”.

Lo stesso appello alla responsabilità, secondo Nannicini, vale per le divisioni locali interne ai dem: “Non sono tra quelli che affermano che si deve litigare meno, a mio parere si deve litigare di più ma litigare meglio, ovvero sui contenuti e sulla visione da dare al Paese e non sulle cordate personalistiche”.