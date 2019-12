San Tommaso Calcio Il San Tommaso esonera Liquidato: tre nomi per la successione 19 dicembre 2019

Stefano Liquidato non è più l’allenatore del San Tommaso. Il tecnico baianese è stato sollevato dall’incarico ieri pomeriggio al termine di un summit con il presidente Marco Cucciniello.

Il trainer irpino ex Nola paga la deludente posizione in classifica maturata dopo sedici giornate. Il club ha così optato per il cambio di guardia in panchina in vista della delicata trasferta salvezza di Corigliano. Via anche il secondo Nicola Iasio.

“In attesa della nomina del nuovo allenatore – fa sapere la società biancoverde – il coordinamento delle attività della Prima Squadra è affidato al direttore generale Annino Cucciniello”. Claudio Pirone, Rosario Campana e Sergio La Cava le idee del direttore sportivo Franco Del Gaudio per la successione.