San Tommaso Calcio Il San Tommaso calcio interrompe il rapporto con il Ds Dell’Annunziata e blinda l’allenatore 24 agosto 2019

Il San Tommaso Calcio ha interrotto il rapporto di collaborazione con il Direttore Sportivo Antonio Dell’Annunziata. La società ringrazia il signor Dell’Annunziata per lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera. Ed intanto smentisce categoricamente le voci che, per mezzo di alcuni organi di stampa negli ultimi giorni, hanno parlato di un divorzio con il proprio mister Stefano Liquidato. La società è assolutamente convinta della scelta fatta questa estate, e vive un rapporto di stima e affetto con il proprio allenatore.

Come sottolinea il Dg Annino Cucciniello: “Certi articoli servono solo per destabilizzare un ambiente che per la prima volta si affaccia alla Serie D. Con il mister c’è stata sin da subito una piena sinergia e ne siamo felici. Non c’è assolutamente nessun divorzio in atto, e mi stupisco che alcuni organi di stampa scrivano cose immotivate. E’ e sarà il nostro allenatore. Il migliore per la Serie D”.

Sull’argomento si è espresso anche il Mister Stefano Liquidato: “Io sono l’allenatore del San Tommaso e non c’è nessun dubbio su questo. Qui sto bene, stiamo lavorando con serietà e professionalità nonostante le tante difficoltà, essendo la Serie D per la nostra realtà una nuova esperienza. Con la società ho un rapporto e un dialogo costante e continuo. La testa è sulla prima di campionato, il resto sono solo chiacchiere che al San Tommaso non interessano”.