Provincia “Il ruolo dell’ente locale”, appuntamento a San Potito Ultra per il dibattito con Biancardi 8 marzo 2019

Nell’ottica di una sempre più diffusa presenza e di un sempre maggiore radicamento sul territorio provinciale, allo scopo di stimolare la più ampia partecipazione alla vita pubblica delle nostre comunità, per promuoverne la crescita civile, sociale, culturale, nonché lo sviluppo economico e la coesione territoriale, per valorizzarne le risorse ambientali, paesaggistiche, storiche, artistiche ed architettoniche, si è costituita in San Potito Ultra la sede locale dell’Associazione Culturale “Orizzonti Popolari”.

Quest’ultima ha organizzato, per sabato 9 marzo, alle ore 18.00, presso l’Aula Consiliare del Comune di San Potito Ultra, in Piazza Baroni Amatucci, un convegno-dibattito sul tema: “Il ruolo dell’ente locale come attore dello sviluppo territoriale: logiche, strumenti e prospettive”.

Il convegno, i cui lavori saranno introdotti dal vice-presidente dell’Associazione Sergio De Piano, sarà presieduto da Ettore Zecchino, Presidente dell’Associazione medesima; la relazione sarà tenuta dal Prof. Fabio Amatucci, dell’Università Bocconi di Milano e del Sannio di Benevento, le conclusioni sono affidate al Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Avellino, avv. Domenico Biancardi, neopresidente regionale dell’Unione delle Province Italiane.