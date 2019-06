Provincia Il Rotary dona due canestri al comune di Grottaminarda, sabato l’inaugurazione del nuovo campo da basket 26 giugno 2019

Prosegue la sinergia tra il Comune di Grottaminarda ed il Rotary Avellino Est. In mattinata, infatti, in Piazzale Italia sono stati allestiti due canestri da basket.

Il campo di basket rimodernato sarà inaugurato sabato 29 giugno alle ore 09:00 alla presenza del Sindaco, Angelo Cobino, e dell’intera Amministrazione, oltre, naturalmente al Presidente Rotary, Antonio Evangelista con i soci del Club.

Il Rotary che ha nella sua mission statutaria, quella di compiere piccole e grandi azioni che possano migliorare la vita delle persone, ha già dato il proprio contributo alla comunità di Grottaminarda in diversi modi, basti citare l’altalena per i bambini diversamente abili, la giornata dei beni culturali, il convegno contro la violenza sulle donne, le pattumiere per le deiezioni canine.

Il Delegato alla “Cura e promozione delle strutture per il tempo libero”, Rocco De Luca, nel ringraziare il Rotary per la donazione dei due canestri spiega che oltre agli interventi di pulizia già messi in atto dal Comune, Piazzale Italia, sarà oggetto di ulteriori interventi di valorizzazione al fine di lasciare a disposizione di bambini e ragazzi uno spazio per trascorrere in maniera sana il tempo libero, per dedicarsi alle proprie passioni come lo sport.

Starà poi anche alla loro cura, insieme al Comune, custodirlo nel migliore dei modi.