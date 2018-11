Il Riesame respinge la richiesta di dissequestro: il “Mancini” resta chiuso

Il Riesame respinge la richiesta di dissequestro presentata dalla Provincia: il “Mancini” resta chiuso. La sentenza è stata depositata da pochi minuti e, in linea con la tesi della Procura, si baserebbe anche sul fatto che il paventato pericolo di crollo della copertura della palestra possa coinvolgere anche la restante parte del fabbricato.

Il dispositivo serverà anche a valutare se ci sono i presupposti per la Provincia per ricorrere in Cassazione. Ma è chiaro che, in ogni caso, anche per quest’anno scolastico la sede storica di via De Conciliis del Liceo Scientifico resterà chiusa.

Gli oltre 1200 studenti completeranno quindi l’anno scolastico nelle tre sedi individuate ad inizio anno: il Provveditorato, l’ex Ipsia Amatucci e via Zigarelli.