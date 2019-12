Attualità Il Pino Irpino, domani al via la carovana solidale 5 dicembre 2019

Manca davvero poco alla partenza della carovana solidale Il Pino Irpino.

Venerdi 6 dicembre alle ore 7.45 partirà da Piazzza Giovanni XXIII di Grottaminarda la sesta edizione

del tour che attraversa tutti I 118 comuni della provincial di Avellino.

Saranno 34 i comuni toccati durante il primo giorno di viaggio che vedrà attraversare la Baronia e

l’Irpinia d’Oriente fino ad arrivare a Senerchia alle 23.12.

In ciascun comune è già pronto il comitato d’accoglienza che ha organizzato il passaggio del Pino

Irpino.

Una sosta breve, solo 7 minuti, ma dal forte impatto sociale. Saranno raccolte, infatti, calze per la

befana piene di caramelle, dolciumi, cioccolatini e snack che saranno distribuiti, al termine del giro, alle

famiglie in difficoltà attraverso le Caritas Diocesane di Avellino, Ariano Irpino – Lacedonia, S. Angelo

Dei Lombardi – Conza, Nusco, Bisaccia e per i comuni di competenza della provincia di Avellino delle

diocesi di Benevento, Salerno e Nola.

Non mancheranno, ovviamente, le decorazioni simboliche di ciascun comune che saranno utilizzate

per allestire il Pino Irpino all’interno del cortile di Palazzo Caracciolo ad Avellino che sarà illuminato al

termine del tour, Domenica 8 alle ore 20.00.

In questa giornata sarà premiata Zungoli come comune secondo classificato del contest dello scorso

anno sull’allestimento più bello.

Una gara di socialità e solidarietà che attraversa la provincial di Avellino al grido #irpiniativogliobene.

LE TAPPE DI VENERDI 6 DICEMBRE 2019

GROTTAMINARDA 7:45 BONITO 8:10 MELITO IRPINO 8:36 ARIANO IRPINO 9:03 MONTECALVO

IRPINO 9:32 CASALBORE 10:02 GRECI 10:41 MONTAGUTO 11:13 SAVIGNANO IRPINO 11:46

VILLANOVA DEL BATTISTA 12:25 ZUNGOLI 12:46 pausa pranzo FLUMERI 13:55 SAN SOSSIO

BARONIA 14:14 SAN NICOLA BARONIA 14:29 CASTEL BARONIA 14:43 CARIFE 15:04 VALLATA

15:26 TREVICO 15:42 VALLESACCARDA 16:01 SCAMPITELLA 16:22 LACEDONIA 16:56

MONTEVERDE 17:32 AQUILONIA 18:00 BISACCIA 18:36 ANDRETTA 19:06 CALITRI 19:40

CAIRANO 20:07 SANT’ANDREA DI CONZA 20:33 CONZA DELLA CAMPANIA 20:51 LIONI 21:25

TEORA 21:54 CAPOSELE 22:21 CALABRITTO 22:48 SENERCHIA 23:12