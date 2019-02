Politica Il Pd in campo per Avellino, allo studio una lista per le amministrative in città 12 febbraio 2019

La segreteria provinciale del Partito Democratico irpino ha incontrato i segretari dei circoli della città di Avellino.

All’incontro con gli esponenti della Segreteria Stefano Farina (Enti Locali) e Ivo Capone (Progetto Partito e dipartimenti), erano presenti il Maurizio Giovanniello, Segretario del Circolo Francesco De Sanctis, Franco Russo Segretario del Circolo “Libertà è Partecipazione”, Enzo Tornatore, Segretario del Circolo Bellizzi e Gianni Romeo, Segretario del circolo Laboratorio Democratico.

L’incontro è il primo passo di un processo che il PD mette in campo per la città di Avellino. Un confronto che si è concentrato sui contenuti e sulle questioni che riguardano Avellino, il suo futuro e le idee che il Partito vuole mettere in campo per ridare slancio e vigore alla città e agli avellinesi.

Dall’incontro si è usciti con l’intenzione concreta di mettersi al lavoro per riscoprire l’orgoglio di appartenere ad un Partito che oggi è l’unico soggetto politico vero in città come nel Paese, “essendo l’unica alternativa credibile all’incompetenza dei 5 Stelle e alla deriva sovranista della Lega e delle destre. Coscienti di dover assumere posizioni chiare e credibili sul futuro e riconoscendo anche gli errori del passato, siamo convinti di dover riscoprire l’orgoglio e la forza delle tante cose buone fatte negli anni”.

“Lavoreremo da subito alla composizione di un tavolo di coordinamento dei circoli cittadini – sottolinea la nota della segreteria – attraverso il quale mettere in campo iniziative e incontri. L’obiettivo è quello di avere alle elezioni una lista del PD che possa rappresentare un Partito capace di rinnovarsi dando voce e rappresentanza alle competenze e alle idee delle nuove generazioni”.

Il rinnovamento non deve rappresentare un limite ma anzi deve servire per dare spazio e forza alle esperienze migliori di questi anni, quelle rappresentate da chi ha messo a disposizione dei cittadini avellinesi il proprio impegno, le proprie competenze e la propria passione. Queste esperienze vanno riproposte e valorizzate perché fanno parte del nostro patrimonio politico e amministrativo.

Affianco al lavoro per la lista del PD vanno coltivate le condizioni per una colazione larga, includente e capace di rappresentare le migliori anime della città, quelle capaci di assicurare una nuova stagione di rinascita per il nostro capoluogo.

“Abbiamo la voglia di rimetterci a lavorare per Avellino -conclude la nota – per ridare un futuro credibile e concreto alla nostra comunità. Possiamo farlo solo riempiendo di contenuti, idee e soluzioni innovative il confronto elettorale. Per questo a breve metteremo in piedi appuntamenti tematici nei quali coinvolgeremo i nostri militanti e le associazioni cittadine per scrivere insieme il futuro di Avellino”.