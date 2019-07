Attualità In Evidenza Primo Piano Il parroco di Chiusano a Rete 4, ma lui denuncia: “Non mi hanno fatto parlare perché doveva arrivare Salvini” 5 luglio 2019

Una partecipazione amara quella del parroco di Chiusano San Domenico don Antonio Romano alla trasmissione “Fuori dal Coro”, andata in onda ieri sera su Rete 4 e condotta da Mario Giordano.

“Mi hanno fatto fare la comparsa e non mi hanno permesso di parlare perché doveva arrivare Salvini che non era previsto in scaletta – denuncia il parroco in un post su facebook – Esprimo profonda delusione e amarezza per come sia stata condotta e gestita la trasmissione. Non mi è stata data alcuna possibilità di replica e nemmeno la libertà di esprimere il mio pensiero e di illustrare le mie iniziative. Ritengo di essere stato strumentalizzato per fini propagandistici, trascurando completamente le finalità di una corretta informazione.

Mi trovo costretto a denunciare la poca serietà professionale degli autori della trasmissione e la mancanza di rispetto nei miei confronti, nei confronti dell’istituzione che rappresento e nei confronti dei telespettatori. Vi prometto – conclude – che non finisce qui”.