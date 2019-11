Il nuovo Prefetto di Avellino arriverà in città lunedì 25 novembre. Paola Spena assumerà ufficialmente l’incarico, dopo l’esperienza di Sondrio, dove è stata per 7 mesi. Per Maria Tirone l’ultimo giorno di lavoro ad Avellino sarà mercoledì 20. In Irpinia il prefetto è stata per 28 mesi. Dalla prossima settimana, Maria Tirone sarà il vicecapo di dipartimento per l’espletamento delle funzioni vicarie di direttore centrale per la autonomie presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Viminale.

Il prefetto Paola Spena, invece, è stata – tra le altre cose – capo gabinetto della Prefettura di Napoli fino al 2017. Nel mesi di aprile di quell’anno, assunse il ruolo di vicario presso la Prefettura di Torino.