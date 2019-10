Provincia “Il Nero di Bagnoli” è pronto a tornare. Due week end di gusto e musica in Alta Irpinia 9 ottobre 2019

“Il Nero di Bagnoli” è pronto a tornare. Due week end di gusto e musica in Alta Irpinia con la 42^ Mostra Mercato e sagra del tartufo nero di Bagnoli Irpino, della castagna e dei prodotti tipici, un percorso del gusto lungo tre chilometri, destreggiandosi tra circa 110 stand.

Il primo week end sabato 19 ottobre e domenica 20 ed il secondo week end venerdì 25, sabato 26 e domenica 27. Sabato 19 alle 10 l’apertura degli stand gastronomici fino a tarda notte, con caldarroste e musica nelle varie piazze del borgo. Sempre sabato il concerto evento dei Molotov d’Irpinia in Piazza Leonardo Di Capua.

Sabato 26 la tradizionale apertura del tronco di castagne da guinness. Un tronco di castagne che quest’anno sarà frutto di una rivisitazione da parte delle massaie bagnolesi.

Per prepararlo sono state impegnate quasi tutte le massaie del borgo antico di Bagnoli Irpino e sono stati impiegati: 3 quintali di castagne, 1,5 quintali di zucchero, 1 quintale di pan di spagna, 40 litri di Strega e 3 quintali di margarina.

Bagnoli Irpino, dunque, si appresta a diventare per due fine settimane la capitale del turismo enogastronomico della Campania. Ma sono attesi anche migliaia di visitatori e da questo punto di vista, l’obiettivo è quello di superare il successo, in termini di presenze, dello scorso anno.

Questo è quello che auspica il presidente della Pro Loco Bagnoli-Laceno Francesco Pennetti che afferma: “Anche quest’anno siamo partiti con largo anticipo per permettere la realizzazione di quella che è la manifestazione enogastronomica principale di Bagnoli Irpino. Cerchiamo ogni anno di migliorare quello che è un evento ormai consolidato nel Sud Italia, concentrandoci sulla valorizzazione dei prodotti tipici che ci regala il nostro territorio e tenendo d’occhio la tradizione che ha contraddistinto il Nero di bagnoli in questi 42 anni.

La Pro Loco di Bagnoli però non si ferma qui – continua il presidente della Pro Loco – ed in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Regione Campania con il piano di finanziamenti del POC 2014-2020 organizzerà nel periodo invernale eventi come: mercatini, concerti di natale e tanto altro per continuare quella che è la mission dell’associazione bagnolese di promozione e valorizzazione del territorio bagnolese”.

“Ci sarà anche quest’anno – conclude Pennetti – il tronco di castagne da guinnes nella giornata di sabato 26 ottobre, che per noi rappresenta un vanto e che quest’anno presenterà una rivisitazione da parte delle nostre massaie. Una delle novità sarà la filodiffusione in tutto il paese, che io ho voluto fortemente per permettere la condivisione di informazioni a tutti i turisti che verranno nei week end”.

Il Nero di Bagnoli rappresenta anche cultura e scoperta del territorio, con visite guidate al famosissimo “Coro Ligneo” della Chiesa Santa Maria Assunta, del dipinto Marco Pino da Siena nel Convento di San Domenico, del Castello Cavaniglia ed altri monumenti storici di Bagnoli Irpino.

Viabilità e percorsi alternativi consigliati. Visti Lavori in corso sul viadotto ‘Parolise II e III’ situato sulla strada statale 7 “Appia” si consiglia, per chi arriva da Avellino Est, il seguente percorso alternativo: Uscita sulla SS7 “Appia” in direzione Montemiletto, innesto sulla SP173 al km 296,400, successivo innesto sulla SP214 e sulla SP88 fino allo svincolo statale 7 Ofantina-exSS400 in Chiusano San Domenico.

Sono quattro le aree parcheggio allestite in occasione della 42esima Mostra Mercato del Tartufo Nero di Bagnoli Irpino: Area sosta camper del Laceno, area Pip, Campo Sportivo e lungo via Circumvallazione.