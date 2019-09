Avellino In Evidenza Primo Piano “Il mio sogno da bambino”: il duo Festa-Clementino irrompe su Rai 2 a Quelli che il calcio 22 settembre 2019

Alpi – “E che non si sappia in giro”. L’auspicio finale di Gianni Simioli e Clementino non ha avuto un buon esito. Infatti il rap messo in scena lo scorso 27 agosto ad Avellino da Clementino e il sindaco Gianluca Festa, è stato ripreso oggi pomeriggio dalla trasmissione “Quelli che il calcio” su Rai 2. Clementino, ospite della trasmissione condotta da Luca & Paolo e Mia Ceran, si è esibito in “Mare di Notte”. Dopo la canzone, il siparietto con Melissa Greta Marchetto e i conduttori. Parlando di fan, la Marchetto ha parlato di un “superfan” di Clementino ad Avellino. “Il rapper Gianluca Festa che, per realizzare un suo sogno, quello di esibirsi con Clementino, si è fatto eleggere sindaco”. E su Rai 2 è sbarcata la perfomance-tormentone del capoluogo irpino: “Il mio sogno da bambino”, con il duetto Festa-Clementino rappato sulla base momentanea messa in atto dallo stesso Clementino.