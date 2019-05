Il ministro Lezzi in Irpinia: tappe a Flumeri ed Ariano. Comizio in città

Le politiche del Governo per il Mezzogiorno, lo sviluppo dell’Irpinia, gli scenari legati a Industria Italiana Autobus, il futuro della Zes (Zona Economica Speciale) di Pianodardine. Saranno gli argomenti che il Ministro per il Sud, Barbara Lezzi, toccherà domani nel corso della sua visita in provincia di Avellino.

Visita che partirà proprio da Flumeri alle 14.30, quando il Ministro si recherà presso la IIA accompagnata dal Sottosegretario Carlo Sibilia e dai parlamentari irpini.

Alle 15.30 Barbara Lezzi sarà ad Ariano Irpino, al Castello Normanno, dove incontrerà il candidato sindaco della città del Tricolle per il MoVimento 5 Stelle, Mario Iuorio, ed i candidati alla carica di consiglieri comunali.

Il Ministro per il Sud sarà ad Avellino alle 19. In Piazzetta Agnes, ex via Verdi, terrà un comizio pubblico insieme al candidato sindaco Ferdinando Picariello e agli altri candidati. Sul palco anche il Sottosegretario Sibilia ed i parlamentari.