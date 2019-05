Politica Primo Piano Il ministro Grillo ad Ariano, Maraia replica a De Luca: “Risultati importanti nella sanità” 14 maggio 2019

“È bastato semplicemente annunciare la visita del Ministro della Salute Giulia Grillo presso l’ospedale di Ariano Irpino per far andare su tutte le furie il Presidente della Regione Campania intimorito dal fatto che finalmente verrà detta una parola di verità sull’ospedale di Ariano Irpino”.

Il parlamentare irpino Generoso Maraia replica al Governatore De Luca che aveva accusato il ministro di fare passerella. “Noi andiamo avanti per il bene di tutti. Domenica 19 il Ministro della salute Grillo sarà ad Ariano per parlare di tutti i risultati raggiunti in ambito sanitario dal Movimento 5 Stelle in questo primo anno di Legislatura”.

“Il Ministro sarà alle 15.00 in visita all’ospedale Di Ariano e parlerà alla città ed ai pazienti dei grandi risultati che il Movimento 5 stelle al Governo ha portato ad Ariano. Si tratta di 28 nuovi posti letto e ben 4 nuovi reparti”.

“Un risultato storico, dopo decenni in cui la vecchia politica ha sempre tagliato i servizi pubblici per favorire i privati, finalmente il Governo del Cambiamento ha invertito la rotta. Dopo anni in cui nel Piano Ospedaliero accanto al nome di Ariano Irpino c’era sempre il segno “meno”, finalmente si torna a vedere il segno

“più”. L’ospedale di Ariano Irpino non sarà più un semplice Presidio Ospedaliero, ma diventerà un ospedale intermedio, un DEA di primo livello, con molti nuovi servizi”.

“Finalmente insieme con il Ministro Giulia Grillo faremo chiarezza sul lavoro fatto e su quello che c’è ancora da fare. Lasciamo al Presidente della Regione Vincenzo De Luca i suoi insulti contro di noi ed il suo livore”.

“De Luca odia il Movimento perché lo abbiamo costretto a riscrivere il piano ospedaliero regionale per ben 4 volte, lo abbiamo costretto a non favorire sempre le cliniche amiche. De Luca non ci perdona questo nostro grande impegno di legalità ed onestà, sa benissimo che le sue passerelle verranno cancellate dall’autorevole presenza del nostro Ministro sul tricolle”.

“Ariano Irpino torna al primo posto nell’agenda del Governo e prorpio da Ariano Irpino verrà l’addio al centro destra di Gambacorta ed al centrosinistra del PD e di De Luca. Dopo la visita presso l’ospedale il Ministro della salute incontrerà presso l’auditorium comunale di Ariano il nostro candidato a sindaco Mario Iuorio e tutti i candidati alla carica di consigliere comunale, in un’assemblea pubblica aperta alla cittadinanza”, conclude Maraia.