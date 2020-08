Attualità Il ministro Bonetti a Palazzo Macchiarelli: “Un progetto delle donne” 6 Agosto 2020

“Un palazzo bellissimo, un luogo di bellezza, di storia, trasuda il coraggio e la passione delle donne che lo hanno sognato, voluto, realizzato e abitato. Palazzo Macchiarelli incarna questa progettualità, un luogo di comunità al femminile come sanno essere le comunità vissute al femminile” così il Ministro per la Famiglia e le Pari Opportunità Elena Bonetti in visita a Palazzo Macchiarelli a Misciano di Montoro su invito della Cooperativa Sociale “L’Isola che c’è” presieduta da Speranza Marangelo. Il rappresentante di Governo è intervenuta a Montoro nell’ambito di un confronto su “Famiglia, Povertà Educativa e Opportunità”, tematiche al centro di Myla: My land for children” un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile , capofila L’Isola che c’è.