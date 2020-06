Attualità Il ministro Azzolina a “Il Messaggero”: scuola, in arrivo banchi singoli 29 giugno 2020

Intervistata dal “Il Messaggero”, il ministro all’Istruzione, Lucia Azzolina, rassicura le famiglie che “a settembre si tornerà in classe in sicurezza”. “Per garantire il distanziamento – continua – bisognerà recuperare spazio dentro gli istituti, individuare locali nuovi fuori dalle scuole, avere più docenti e personale Ata. Dal 1 settembre gli istituti saranno aperti per far lezione a chi è rimasto indietro, e il 14 settembre ci sarà l’avvio ufficiale”.

“In questi giorni i ministri mi hanno supportato nella richiesta di garantire un miliardo di euro in più”. “Ci sono linee guida condivise, e ci sono i soldi. Ora c’e’ solo da lavorare”. “Per garantire il distanziamento servono nuovi arredi, primi fra tutti i banchi singoli, fanno guadagnare metri e garantiscono innovazione della didattica. Credo che saranno la priorità di intervento per molti istituti. Su acquisto e distribuzione ci darà una mano il commissariato straordinario per l’emergenza”.