Il ladro del cimitero torna libero dopo la condanna

di AnFan

Un anno di reclusione, con pena sospesa, e una multa da duecento euro. Questa la condanna decisa, dal giudice per le udienze preliminari, per il 50enne napoletano arrestato per un furto da 27mila euro nel cimitero di Avellino. L’uomo, dopo la sentenza, è stato rimesso in libertà.

Due notti fa – come ricostruito dai carabinieri della sezione Radiomobile – l’imputato è stato sorpreso, in flagranza di reato, mentre stava caricando su un monovolume 100 bicchieri in rame e 400 portafiori in bronzo. Per un valore vicino proprio ai 27mila euro.

Ieri mattina ha deciso di ricorrere al rito abbreviato e così ha ottenuto lo sconto di un terzo sulla pena. Determinanti le attenuanti generiche che sono state riconosciute al 50enne. Grazie alla pena sospesa l’uomo è tornato in libertà.