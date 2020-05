Benevento Il giorno felice della Gepos di Telese Terme: dimessi tutti i pazienti Covid 16 maggio 2020

La Casa di Cura Gepos di Telese Terme rende nota la dimissione, per avvenuta completa guarigione, di tutti i pazienti affetti da Covid-19 presi in carico dallo scorso 6 aprile.

Il Gruppo de Vizia Sanità col suo presidente Antonio De Vizia e con la direttrice della Clinica Marcella De Vizia, aveva deciso di scendere subito in campo a fare la propria parte per supportare il comparto sanitario pubblico piegato in un momento di emergenza.

“Se tutto ciò è stato possibile – afferma il management – lo dobbiamo sì al nostro durissimo lavoro di questi mesi, ma soprattutto alla abnegazione dei nostri dipendenti che hanno scelto di continuare a svolgere, con professionalità e umanità, il proprio lavoro anche nel momento della paura.

Quando, questa mattina, nel salutare tutti, commosso, un paziente ha affermato ‘Avete preso in carico non solo la malattia ma la persona, la mia persona’ ci siamo ritrovati in un giorno felice”.