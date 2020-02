Attualità Il fratelli Strazzella portano il mare in montagna 10 febbraio 2020

Un progetto portato avanti con cura e iniziato due anni fa quello che i fratelli Strazzella, pizzaioli per tradizione, hanno presentato al grande pubblico attraverso la finalissima tv alla scorsa edizione di Master Pizza Champion, unico talent show al mondo per pizzaioli professionisti andato in onda sui canali Sky lo scorso ottobre.

Anche quest’anno Fabio in collaborazione con suo fratello Diego prenderà parte al programma tv, avendo vinto ancora una volta la tappa di selezione di Napoli, cercando di stupire i giudici con i suoi impasti e topping strizzando come sempre un occhio ai prodotti e alle tradizioni della sua terra.

Gli impasti dei fratelli Strazzella realizzati con acqua di mare ad uso alimentare purificata al 100% e prodotta dall’azienda Steralmar con sede a Bisceglie hanno incuriosito non poco gli addetti ai lavori tanto da decidere di dedicarne un’intera pagina nel nuovo menù della loro pizzeria Manhattan a Vallata.

Le caratteristiche di questo tipo di acqua di mare sono tante; infatti durante il processo di purificazione vengono conservati ben 92 elementi tra cui fosforo, magnesio e potassio ottimi alleati e preziosi al benessere dell’organismo umano.

Sono giusto 100 le pizze studiate dai due pizzaioli vallatesi in relazione ai 5 tipi di impasti differenti che ogni giorno propongono ai loro clienti.

La possibilità di scegliere il tipo di impasto: da quello classico a quello napoletano, passando per quello al riso rosso Ermes a quello integrale ai cereali e in ultimo quello all’acqua di mare; guidano il cliente verso un viaggio sensoriale fatto di sapori intensi

alternati a fantasiose creazioni.

A completare il quadro familiare di questa splendida realtà culinaria, tappa fissa ormai di gente proveniente anche da fuori regione ci sono Vincenzo che si occupa della parte amministrativa e Carmine che cura gli aspetti più vari del Marketing.

Dopo una lunga gavetta nel panificio di famiglia, da oltre 15 anni la pizzeria Manhattan è protagonista tra l’élite dei migliori punti ristoro della Campania e

i vari podi raggiunti ai campionati nazionali e mondiali per pizzaioli

sono la conferma di così tanta passione.

Dunque, in bocca al lupo ai 4 fratelli che con la loro dedizione e tenacia sono riusciti a portare alla ribalta questo piccolo angolo d’Irpinia.

Li vedremo sicuramente protagonisti alla finalissima tra i migliori 16 pizzaioli d’Italia al prossimo talent show su Sky a ottobre pronti a darsi battaglia a colpi di pala per cercare di trionfare ancora una volta.