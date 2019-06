Attualità Il “De Luca” di Avellino per la Campania al “Soccer & Data Cup” 5 giugno 2019

Nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Futura Italia” per la diffusione del Piano Nazionale Scuola Digitale, la città dell’Aquila è una delle sedi individuate per dare vita alla “Soccer & Data Cup”, la prima competizione calcistica e digitale femminile della scuola italiana. Si tratta di una vera e propria maratona sportiva e di co -progettazione digitale, dove gli studenti con l’aiuto di mentor ed esperti di Sport Analytics si confronteranno attraverso strumenti e metodologie innovative, con l’obiettivo principale di rafforzare la consapevolezza dei più giovani sul ruolo dei dati. L’iniziativa prevede la partecipazione di solo 6 delegazioni delle Scuole di Secondo grado oltre alla Campania, le altre regioni presenti sono la Basilicata, Emilia Romagna, Molise, Puglia ed Abruzzo.

Per la regione Campania è stato scelto il Liceo P.A. De Luca di Avellino. La squadra femminile di calcio più due studentesse del IV anno, particolarmente motivate nello studio di discipline tecnico-scientifiche come matematica, fisica ed informatica, per tre giorni si confronteranno sullo sviluppo di una soluzione per l’analisi delle loro partite di calcio.

A loro disposizione un dataset completo di tutti gli eventi di gioco di ogni partita, definiti in ogni possibile aspetto, grazie all’utilizzo di sensori sul campo e sulle divise delle giocatrici.

Alla squadra femminile del De Luca costituita da Astefanei Andrea Lorena, Capolupo Lucia, Criscitiello Jessica, Di Fabrizio Chiara, Donadoni Alessia, Galimova Maria, Petrillo Maria Rosaria, PIcariello Debora, Russo Aurora ed alle docenti Annunziata Tina ed Anna D’Alessio un forte “in bocca al lupo” per la competizione; ma un riconoscimento particolare va alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano per la sua sensibilità e condivisione nei progetti innovativi/sportivi che vedono gli alunni del Liceo De Luca sempre partecipi nei vari eventi.