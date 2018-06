Politica Il consigliere di De Luca per le Universiadi: “Grande occasione per Avellino” 4 giugno 2018

“Le Universiadi saranno una grande occasione anche per Avellino per ammodernare le strutture sportive e portare in città eventi che genereranno partecipazione e crescita”.

Così Luigi Barone, consigliere del presidente della Giunta Regionale per le Universiadi intervenuto ad Avellino a un incontro elettorale a sostegno del capolista di Insieme Protagonisti Armando Pirone.

“La Regione crede nel progetto delle Universiadi come occasione di rilancio delle aree interne, e Avellino è inserita degnamente in questa grande manifestazione con interventi che interesseranno lo stadio Partenio, il Palazzetto dello sport e il campo Coni. Ci auguriamo che le Universiadi possano essere sostenute anche dalla prossima Amministrazione comunale di Avellino in un clima di collaborazione istituzionale”.