Attualità Il Conservatorio di Avellino “suona” anche ad agosto 4 Agosto 2020

Il Conservatorio di Avellino “suona” anche ad agosto. Il provvedimento, in vigore fino al 31 agosto, stabilisce i nuovi orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 15:30. La segreteria didattica, invece, sarà aperta al pubblico nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11:00 alle ore 12:00, fatta eccezione della settimana di chiusura per la pausa estiva fissata dal 10 al 14 agosto.

Nel rispetto delle misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, l’ingresso al Conservatorio “Cimarosa” resta disciplinato dall’osservanza delle misure di sicurezza. L’accesso al Conservatorio è consentito solo dall’ingresso principale, con passaggio dal tornello dotato di termoscanner per la misurazione della temperatura corporea.

All’interno del Conservatorio l’uso della mascherina è obbligatorio, così come il rispetto del distanziamento fisico ed il rispetto dei percorsi di entrata e di uscita, che sono stati definiti in linea con le norme in materia anti-Covid. Inoltre l’accesso agli uffici sarà consentito esclusivamente una persona alla volta, sempre nel rispetto delle disposizioni di sicurezza per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.

“Nonostante il personale fortemente ridotto in questo periodo emergenziale, cerchiamo di mantenere attivi i servizi per gli utenti e gli studenti. Per questo il nostro ringraziamento va a tutti coloro che consentono la prosecuzione di queste attività per il pubblico. Siamo in attesa delle linee guida del Ministero dell’Università e dopo la pausa di agosto, tenendo alta l’attenzione per quello che riguarda la sicurezza, provvederemo alla riorganizzazione di tutte le attività, soprattutto di quelle accademiche», hanno dichiarato il presidente Luca Cipriano e il Direttore Carmelo Columbro.