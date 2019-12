Avellino Il Comune programma la derattizzazione: ecco il calendario degli interventi 9 dicembre 2019

Il Comune di Avellino, in accordo con il Dipartimento di Prevenzione U.O.C. di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL di Avellino, ha provveduto a programmare i seguenti interventi di derattizzazione mediante controllo dei RAT-BOX:

Mercoledì 11 Dicembre dalle ore 7,00 in poi ex 1°-7° circoscrizione

Giovedì 12 Dicembre dalle ore 7,00 in poi ex 2°-3° circoscrizione

Venerdì 13 Dicembre dalle ore 7,00 in poi ex 4° circoscrizione

Sabato 14 Dicembre dalle ore 7,00 in poi ex 5° circoscrizione

Lunedì 16 Dicembre dalle ore 7,00 in poi ex 6° circoscrizione e completamento