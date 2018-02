Provincia Il Comune di Pratola Serra aderisce alla misura ‘Resto al Sud’ 15 febbraio 2018

Il Comune di Pratola Serra ha aderito all’accreditamento per la misura “Resto al Sud” presso Invitalia al fine di fornire servizi di consulenza e assistenza a tutti coloro che lo richiederanno, ponendo in essere iniziative per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’Impresa, come previsto da D.M. del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 174 del 9 novembre 2017. Resto al Sud rappresenta una nuova serie di incentivi fiscali dedicati ai giovani tra i 18 ed i 35 anni che intendono aprire una nuova impresa, residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

A tali giovani Invitalia offre due tipi di agevolazioni fiscali che possono coprire il 100% delle spese effettuate: contributo a fondo perduto e finanziamenti a tasso zero. La dotazione finanziaria complessiva è di 1.250 milioni di euro e sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e il commercio. I progetti imprenditoriali possono avere un programma di spesa del valore massimo di 200 mila euro.

Come si legge sul sito di Invitalia, il Comune di Pratola Serra ha ottenuto in data odierna l’accreditamento per fornire servizi di consulenza e assistenza. Per ulteriori informazioni è disponibile il referente progettuale Resto al SUD per il Comune di Pratola Serra: dott. Salvatore Crispino.

“Resto al Sud è una delle agevolazioni promosse dal Ministro per la Coesione territoriale ed il Mezzogiorno con l’obiettivo di incentivare la nascita di nuove attività imprenditoriali condotte da giovani in quei territori fortemente svantaggiati a livello economico ed occupazionale”, dichiara il Sindaco di Pratola Serra, Emanuele Aufiero.

“Essa rappresenta una valida opportunità per i giovani, i quali vengono messi in condizione di inventarsi un lavoro nella propria terra di origine. L’iniziativa affronta una delle grandi questioni di cambiamento del Paese e lo sviluppo del Sud è certamente un’opportunità per le nuove generazioni. Il Comune di Pratola Serra è stato il primo Comune della Provincia di Avellino ad essere stato censito ed è in lista con Comuni della Provincia di Napoli, Salerno e di Benevento. Come amministrazione non ci occupiamo solo del quotidiano, ma intercettiamo anche finanziamenti importanti a livello nazionale, come già in passato è stato fatto per il Microcredito. Al fine di offrire agli interessati le giuste informazioni, è in programma un incontro pubblico da svolgersi il prossimo mese presso la sala consiliare di Pratola Serra con un referente di Invitalia che illustrerà nel dettaglio l’iniziativa e sarà a disposizione per eventuali chiarimenti”, conclude il primo cittadino.