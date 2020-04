Il Comune di Grottaminarda raccoglie fondi per l’ospedale di Ariano Irpino

Fatto salvo quanto raccolto fino al 10 aprile, a partire dall’11 le donazioni sul conto corrente dedicato all’emergenza Covid19 (ex art.66 DPCM n.18/2020) saranno finalizzate all’acquisto di un ventilatore o di altre strumentazioni utili all’Ospedale Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino e/o all’Emergenza territoriale come comunicato ai vertici dell’Asl di Avellino. A comunicarlo è il Comune di Grottaminarda.

“Si invitano, pertanto, tutti a donare anche piccole somme per questa nobile causa e a farlo presto per poter contribuire velocemente alle esigenze del nostro sistema sanitario impegnato in prima linea a fronteggiare la continua ascesa dei contagi. Il Conto corrente così come previsto dall’art. 66 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia” è intestato a: Comune di Grottaminarda Protezione Civile Emergenza Covid19 IBAN: it63f0855375730003000358088; CODICE BIC: ccrtit2tflu; CAUSALE: donazione per emergenza covid19 ex art.66 DPCM n.18/2020”.