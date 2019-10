Avellino Il circo Lidia Togni ad Avellino dal 25 ottobre al 4 novembre con lo show “Felicità” 22 ottobre 2019

Il circo Lidia Togni ad Avellino dal 25 ottobre al 4 novembre con lo show “Felicità”. L’appuntamento è sulla strada statale 7 bis (fronte Vigili del Fuoco).

Star della pista, Vinicio Togni Canestrelli, direttore del complesso circense, universalmente riconosciuto come il più esperto e prestigioso addestratore a livello internazionale. Vinicio è al centro della pista con la straordinaria giostra equestre, premiata con il Clown d’Argento dalla Principessa Stephanie di Monaco, al Festival del Circo di Montecarlo e con la Medaglia commemorativa della Presidenza della Repubblica Italiana al Festival del Circo d’Italia, Città di Latina. Un’attrazione che mette in risalto la perfetta simbiosi tra uomo e cavallo, anche con spettacolari figure di alta scuola di equitazione, con la presenza di numerosi esemplari di diverse razze: lipizzani austriaci, frisoni olandesi, crioli argentini, palomini lusitani e ponies dello Shetland: un record mondiale per un circo.

Vinicio, sempre alla ricerca di novità, quest’anno presenta, con grande maestria, animali di bellezza unica come i leoni bianchi. Anche quest’attrazione è stata premiata al Festival del Circo di Montecarlo e al Festival del Circo d’Italia Città di Latina. In pista anche l’ultima generazione della famiglia con Vinicio junior e Giorgia, figli di Vinicio, con una carrellata di animali esotici e non: cammelli, dromedari, asinelli della Siria, lama, vatussi, lo yak, l’hungarian grey. Quello del Circo Lidia Togni è uno show di grandi esclusive, come l’adrenalinica attrazione delle moto nel globo d’acciaio, con i motociclisti della troupe Tabares che sfrecciano e si incrociano ad altissima velocità in una piccola sfera d’acciaio. Il cast artistico è di prim’ordine e di levatura internazionale.

In pista: i “Bad Boys” acrobati spericolati alla ruota della morte al ritmo di melodie sudamericane; la troupe “Murcia” funamboli a grande altezza da cardiopalma; gli esilaranti clowns Lele’, Remachin, e Cornettin; il verticalista Christian Ferney con esibizioni di forza fisica ed abilità; la contorsionista Mayerly che grazie ad un’insolita flessibilità del corpo riesce ad eseguire pose uniche con grande forza ed eleganza; il duo “Milla” straordinari trasformisti; i Los Ernestos con la carica del 101: tantissimi amici a quattro zampe pronti ad irrompere in pista! Uno show entusiasmante e coinvolgente, di estrema qualità, garantito da Vinicio Togni. Gli orari degli show su www.circolidiatogni.it e pagina Facebook: Circo Lidia Togni.