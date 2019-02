Provincia Il Carnevale Princeps irpino fa tappa a Lauro 15 febbraio 2019

“Tradizione, risorsa che unisce”: domani (sabato 16 febbraio) il Carnevale Princeps Irpino fa tappa a Lauro per un focus su una delle più importanti risorse culturali della provincia di Avellino: il Carnevale. Alle ore 10.30, presso l’auditorium San Filippo Neri di Lauro, su questo tema si confronteranno sindaci e rappresentanti del Carnevale Princeps Irpino, con la partecipazione del Presidente della Provincia Domenico Biancardi.

“Il Carnevale Princeps Irpino rappresenta un evento di grande importanza – afferma il Presidente della Provincia, Domenico Biancardi – dove tutto il territorio della provincia di Avellino cerca di mettere in evidenza le sue peculiarità, come cerca di fare per tanti altri eventi che si svolgono in Irpinia. È di grande importanza strategica puntare sugli eventi che abbiano un significato concreto e farli crescere sempre più per fare in modo che, insieme a loro, cresca anche il territorio. Il Carnevale Princeps Irpino è sicuramente una iniziativa importante, che mette insieme più comuni e che già per questo va apprezzata e sostenuta nell’ambito della programmazione che la Provincia sta facendo, proprio per dare continuità ad eventi promozionali per l’Irpinia. Terremo conto di queste iniziative e cercheremo di inserirle nell’ambito di un contenitore ancora più grande e più visibile in tutta la Campania”.

Quest’anno sono infatti più di dieci i Carnevali che faranno parte del Carnevale Princeps Irpino, per la prima volta con il patrocinio morale della Provincia di Avellino: Zeza di Mercogliano, Mascarata di Serino, Zeza di Capriglia Irpina, rappresentanza del Carnevale di Montemarano, Ballo O’Ntreccio di Forino, Ballo O’Ntreccio Junior e Majorettes I.C. di Forino, rappresentanza del Carnevale di Castelvetere sul Calore, Laccio d’Amore e Quadriglia Lauretana, Fonte Nova Folk, Quadriglia I.C. Benedetto Croce, ‘E Picciapagliari con Quadriglia di Marzano, Quadriglia e Laccio d’Amore di Quindici, Quadriglia e N’Trezz di Pago, Borgo Carnevale ‘A Zeza co’ ‘Ntreccio (Borgo di Montoro), La Fanfara di Santa Lucia di Serino a cura della Pro loco di Santa Lucia.

Il Carnevale Princeps Irpino continuerà sabato 23 febbraio, alle ore 10.30, a Petruro di Forino, presso l’Istituto “Padiglione”, incontro con i sindaci e i rappresentanti del Carnevale Princeps Irpino sul tema “Tradizione in classe… Visione del futuro”. Infine domenica 24 febbraio, a Serino, presso il Mercato Coperto, alle ore 12 Pranzo con il Princeps (su prenotazione – info 3289674285) e, dalle ore 15, il grande raduno dei Carnevali Irpini.