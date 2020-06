Attualità Il boom del food delivery in Italia dopo il Coronavirus 26 giugno 2020

Ordinare cibo a domicilio è sempre stata una tendenza piuttosto diffusa tra gli italiani, soprattutto negli ultimi anni, ma c’è stato un vero e proprio boom nel periodo di lockdown.

Con i ristoranti e le pizzerie chiuse, è stato evidenziato ancora di più l’importanza strategica del food delivery. Le famiglie hanno potuto ordinare cibo, mentre le attività hanno continuato a lavorare, anche se in forma limitata.

Just Eat, una realtà consolidata sul territorio italiano dal 2011 che si occupa di consegna cibo a domicilio, ha condotto uno studio sui comportamenti degli italiani durante il periodo di lockdown.

É emerso un dato piuttosto significativo: su un campione di 2.000 nuovi utenti, il 34% ha dichiarato di non aver mai utilizzato servizi di digital food delivery.

I motivi che hanno contribuito al miglioramento di questa tendenza sono tanti: impossibilità di andare al ristorante, poca voglia di cucinare, necessità di relax, desiderio di provare cibo diverso dal solito.

Sono naturalmente aumentate anche le transazioni online, ritenute più comode e rapide dei pagamenti cash.

Gli stessi locali hanno dovuto adeguarsi alle mutate esigenze dei clienti, fornendo un servizio modellato sulle nuove necessità.

Non solo panini e pizze, ma interi pranzi e cene vengono consegnati direttamente a domicilio, consentendo ai ristoratori di offrire nuove esperienze food e modificare il menu giorno per giorno.

Per offrire una user experience sempre più personalizzata, ristoranti e pizzerie danno l’opportunità ai loro clienti di ordinare direttamente dalle pagine social, tramite il link al menu.

Questa è un’ottima soluzione per promuovere la propria attività, facendo conoscere al pubblico la tipologia di cucina offerta.

La cura e la personalizzazione del packaging rappresenta una forma di attenzione in più verso il cliente e pubblicizzare con intelligenza ed oculatezza strategica la propria attività.