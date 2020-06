Il Benevento è in serie A

Obiettivo raggiunto: il Benevento di Pippo Inzaghi conquista la promozione in Serie A con 7 giornate di anticipo, record assoluto nella storia della cadetteria.

Dopo la storica promozione di tre anni fa, il Benevento torna nella massima serie in virtù del successo ottenuto contro la Juve Stabia per 1-0. Con 76 punti in classifica, a sette turni dal termine e con un vantaggio sulla terza di 24 punti (in A accedono direttamente le prime due classificate), i sanniti hanno ottenuto la matematica certezza della promozione.

La rete che certifica l’approdo in A la firma Marco Sau al 70′. I sanniti hanno giocato in 10 dal 24′ per l’espulsione di Caldirola. A 15′ dal termine della partita si sono sentiti fuori dallo stadio ‘Vigorito’ i primi fuochi d’artificio per dare avvio alla festa con il passaggio in città di quattro mini-pullman con a bordo i giocatori della squadra neopromossa.